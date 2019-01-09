(Görüntülü) İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN PALU AİLESİ ÜYELERİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

(Görüntülü) İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN PALU AİLESİ ÜYELERİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

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