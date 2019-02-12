(Görüntülü) İstanbul'da fuhuş operasyonu: 85 gözaltı (2)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Yurt dışından sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınları İstanbul'a getirerek para karşılığı fuhuşa zorlayan çete, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla çökertildi. İstanbul'da ev ve rezidanslarda fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki çalışmaların ardından Ataşehir, Maltepe ve Ümraniye başta olmak üzere İstanbul'da 7 ilçedeki 31 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çoğunluğu Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 35'i kadın toplam 85 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne getirildi. KANDINLARI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AĞLARINA DÜŞÜRÜYORMUŞ Çete üyesi 20 kişinin sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu kadınlarla irtibat kurarak sevgili olma ve iş bulma vaatleriyle kandırıp Türkiye'ye getirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 85 şüpheliden çete üyesi 20 kişinin işlemlerinin ardından insan ticareti, örgüt kurma ve fuhuş yaptırma suçlarından adliyeye sevk edileceği, 30'unun sorgusunun sürdüğü, yabancı uyruklu 35 kadının ise ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.