(Görüntülü) İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli - 2

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. İstanbul'da dün akşam saatlerinde beri özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor. Şehir...