(Görüntülü) İstanbul'da 12 saat süren büyük operasyon

Ali AKSOYER/İSTANBUL()İSTANBUL'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Dün gece saat 02.00 başlayan ve 12 saat süren operasyonda yaklaşık 2 bin 617 eve baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında 20 yıl hapis cezasıyla aranan bazı şüphelilerin bulunduğu 903 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri bir operasyonda yakalanan en fazla kişi sayısına ulaşılarak rekor kırıldığını belirtti. DEV OPERASYON GECE SAAT 02.00 DE BAŞLADI İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yaklaşık 1 ay süren hazırlığın ardından dün gece saat 02.00'da operasyon başladı. Yaklaşık 1000 polisi katıldığı operasyonda daha önceden tespit edilen mahkemeler tarafından arandığı tespit edilen kişilerin oturduğu 2 bin 617 adrese baskın yapıldı. 789 ekip ve 1650 personelle yapılan baskınlarda açılmayan kapılan çilingirlerce açtırıldı. Gündüz saat 14.00'e kadar süren baskınlar sonucu 903 aranan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. CİNAYETEN DE ARANAN VAR CİNSEL SALDIRIDAN DA Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmekten, gaspa, hırsızlıktan hakarete, cinsel saldırıdan, terör örgütü üyesi olmaya onlarca suçtan mahkemeler tarafından aranan kişiler olduğu belirtildi. Dev operasyonun bilançosu ise şu şöyle sıralandı: -Yaralama suçundan 187 kişi, -Hırsızlık suçundan 114 kişi, -İşyeri, Konut Dokunulmazlığını İhlalden 63 kişi, -Dolandırıcılık suçundan 47 kişi, -Silahlı tehditten 42 kişi, -Mala zarar vermeden 41 kişi, -Görevli memura direnme ve hakaretten 36 kişi, -Ruhsatsız silah bulundurmak 6136 SKM suçundan 25 kişi, -Cinsel istismar/cinsel saldırıdan 18 kişi, -Yağma-gasp suçundan 5 kişi, -Taksirle yaralama ve ölüme neden olmadan 11 kişi, -Sahtecilik suçundan 10 kişi, -Şantaj-fuhuş suçlarından 7 kişi, -Uyuşturucu madde ticaretinden 6 kişi, -Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakmadan 4 kişi, -5607 SKM suçundan 3 kişi, -Adam öldürmek suçundan 2 kişi -Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi, -Diğer suçlardan ise 270 kişi, 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLANLARDA YAKALANDI Öte yandan yakalanan kişiler arasında haklarında 20, 10 ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler bulunduğu öğrenildi. -20 yıla kadar hapis cezalı 2 kişi, -10 yıla kadar hapis cezalı 17 kişi, -5 yıla kadar hapis cezalı 73 kişi, -2 yıla kadar hapis cezalı 405 kişi, Operasyonda ayrıca gıyabi tutuklu olarak aranan 406 yakalandı.