İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUANDA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş?ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisine Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu görüşmesinin ardından Ruanda Bas¸bakanı Edouard Ngirente?yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
(Görüntülü)İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUANDA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ
İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUANDA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş?ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisine Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu görüşmesinin...
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