(Görüntülü)İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUANDA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUANDA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş?ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisine Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu görüşmesinin...

(Görüntülü)İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUANDA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUANDA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş?ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisine Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu görüşmesinin ardından Ruanda Bas¸bakanı Edouard Ngirente?yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

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