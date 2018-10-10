(Görüntülü)İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE "HAVADAN TRAFİK DENETİMİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE "HAVADAN TRAFİK DENETİMİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ Haber-Kamera: İSTANBUL Silivri Bölge Trafik ekipleri Büyükçekmece'ye bağlı Celaliye D-100 Karayolu'nda Drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik denetiminde kullanılan Drone görüntüsünde, kırmızı ışık ihlali, kemer takılmaması ve cep telefonla seyir halinde konuşan bazı sürücüler tespit edildi. Polisler tarafından durdurulan sürücülere para cezası kesildi.