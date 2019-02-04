(Görüntülü) İstanbul boğazı'nda sis 

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir bölümü adeta gözden kayboldu. Şehrin silüetini değiştiren sis İstanbul Boğazı'nda güzel görüntüler oluşturdu.



İstanbul'da günün ilk saatlerinden itibaren kısmi sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde görülen sis şehrin silüetini değiştirdi. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir bölümü adeta görünmez oldu. Kısa süreli etkili olan sis kent yaşamında herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, İstanbullulara güzel bir manzara sunmuş oldu.

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