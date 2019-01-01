(Görüntülü) İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.   

(Görüntülü) İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu. 

 

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