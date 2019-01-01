(Görüntülü) İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle)

(Görüntülü) İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle)

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