(Görüntülü)İSTANBUL AZİZ YILDIRIM'A 3 MİLYON 5 BİN TL'LİK HACİZ ŞOKU

İSTANBUL AZİZ YILDIRIM'A 3 MİLYON 5 BİN TL'LİK HACİZ ŞOKU Haber: Hayati ARIGAN/İSTANBUL SBK Holding'e verilen çekin karşılıksız çıkması üzerine Aziz Yıldırım ile 2'si Yıldırım'a ait 3 şirkete yönelik haciz kararı alındı. 500 bin dolar alacağını bugünkü kur üzerinden 3 milyon 5 bin TL olarak isteyen SBK Holding'in başlattığı icra takibi sonunda verilen haciz kararında kapalı kapıların çilingirle açılması istendi. DOLAR ALACAĞINI TL OLARAK İSTEDİ SBK Holding'in Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş.'den aldığı 31 Ağustos 2018 tarihli 500 bin dolarlık çek karşılıksız çıktı. Bunun üzerine çekte imzası bulunan Aziz Yıldırım ile Yıldırım'a ait Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ve Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı. Alacağını tahsil etmek için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran SBK Holding, Aziz Yıldırım ile söz konusu 3 şirket hakkında 'ihtiyati haciz' talep etti. Holding, ihtiyati haciz talebine karşılık olarak da 450 bin TL teminat yatırdı. İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLDİ İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararı verdi. Mahkeme kararında, "Alacaklının borçlulardan alacağı olan 3 milyon 5 bin TL alınmasının temini bakımından vaki isteği İcra İflas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na uygun bulunmuş, alacak rehine temin edilememiş ve diğer taraflarla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına karşı kafi teminat da alınmış bulunduğundan borçluların malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının; İcra ve İflas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine" dedi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararın bir örneğini Aziz Yıldırım'ın ikamet adresi ile söz konusu şirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak İstanbul İcra Müdürlüğü'ne gönderdi. İCRA DAİRESİ, KAPALI YERLERİN ÇİLİNGİRLE AÇILMASINI İSTEDİ SBK Holding, ihtiyati haciz kararının ardından Aziz Yıldırım, Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ve Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı. İstanbul İcra Dairesi, Anadolu İcra Tevzi Bürosu'na yazı yazarak, "Borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile 3'üncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, menkullerinin muhafaza altına alınmasına ve kapalı yerlerin çilingir marifetiyle açılmasına karar verilmiştir" dedi. SBK HOLDİNG Yabancı sermayeli SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketi. Finans ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapıyor. Dünya çapında 5 bin civarında çalışanı bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, ABD ve Belize'de faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Yaklaşık 1 milyar 400 milyon liralık borçla batan filo kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Fleetcorp'a talip olduğu ileri sürülen holdingin kurucu CEO'su Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda halk plajında lahmacun dağıtmasıyla gündeme gelmişti. MAKTAŞ'IN EN BÜYÜK MÜŞTERİSİ NATO Aziz Yıldırım'ın inşaat, savunma, denizcilik, turizm, beton ve hayvancılığa kadar uzanan sektörlerde önemli yatırımları var. Bunlardan Maktaş Makine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhabere entegre sistemini Alman Siemens ile birlikte kurmuştu. Yıldırım'ın yüzde 93 hissesini elinde bulundurduğu Maktaş Makine'nin en büyük müşterisinin NATO olduğu biliniyor. Yıldırım, dayısı Faruk Yalçın'ın 1963'te Makyal İnşaat'ı kurarak NATO ihaleleri almaya başlamasından 10 yıl sonra Maktaş Makine ile iş hayatına girdi.