(Görüntülü) İstanbul Airshow kapılarını açtı

İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL, () BU yıl 12’ncisi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda düzenlenen İstanbul Airshow kapılarını açtı. Fuarın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yapılacak. 2012 yılında kadar Airex adıyla düzenlenen fuar, Türk Hava Yolları’nın talebiyle İstanbul’un uluslararası bir havacılık merkezi olarak adının daha etkili bir şekilde vurgulanması amacıyla 2014 yılından bu yana İstanbul Airshow adıyla organize edilmeye başladı. Bu sene gerçekleşecek olan fuarda Airbus, Beechcraft, Bell, Bombardier, Cessna, Dassault Falcon, Diamond, Eclipse, Gulfstream, HondaJet, Innoaviation, JMB Aircraft, Leonardo, Piaggio, Pilatus, Pipistrel, Sikorsky, Tecnam ve TUSAŞ katılacaklar arasında yer alacak. Fuar ilk 3 günü profesyonellere, bürokrat ve iş dünyası yetkililerine, konuyla ilgili eğitim gören veya görmek isteyen öğrencilere varan bir yelpazede havacılık camiasını ağırlayacak. Ziyaretçi sayısının 30 ile 35 bin arasında olması bekleniyor. Mint Fuarcılık ve Organizasyon tarafından düzenlenen fuarda. 150’nin üzerinde firma ve 4 günde 40’ın üzerinde hava aracını fuarda sergileyecek.