(Görüntülü) İSMEK’te 23 yılda 2 milyondan fazla kişi eğitim aldı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin (İSMEK) gelenekselleşen Genel Sergi ve Festivali törenle açıldı. Binlerce vatandaşın katıldığı açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “23 yılda 2 milyon 984 bin 924 kişi bu kurslarda eğitim gördü ve görmeye devam edecek” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açılış konuşmasında “İSMEK, bugün 22’nci yılını doldurdu ve toplamda 242 merkezde ve 307 branşta olmak üzere yaklaşık 300 bin’e yakın öğrenciye 285 bin öğrenciye hizmet verir hale geldi” diye konuştu. Konuşma sonrası Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve il ve ilçe protokolü İSMEK 22. Genel Sergi ve Festivali açılış kurdelesini kesti. Uysal ve beraberindeki protokol daha sonra stantları gezerek, kursiyerleri ve kurs eğitmenlerini tebrik etti. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen festivalde kuyumculuktan ebruya, kırkyamadan kumaş boyamaya, mefruşattan kurdele nakışına, iğne oyasından şiş örücülüğüne, çiniden minyatüre, resimden tezhibe kadar pek çok branşta ortaya koyulan ürünler sergilendi. “ŞU ANDA 242 MERKEZDE 307 BRANŞTA DERS VERİLİYOR” Stantları gezdikten sonra İSMEK’in önemini dile getiren Uysal, şunları söyledi: “Yeni eğitim başladığı zaman bir önceki senenin eğitim döneminde yapılmış el işi, el emeği, göz nuru olarak ortaya çıkan güzel eserleri buraya sergi olarak açılıyor. Şu anda 242 merkezde 307 branşta ders veriliyor. Bu eğitimlerin içerisinde ortaya çıkan eserleri burada sergi olarak açıyoruz. Baktığımız zaman birçok sanatçının eseri kadar değerli eserler ortaya çıkabiliyor. Aslında öğrencinin elinden çıkan bir eser diyoruz ama İSMEK kurslarımız öyle bir hale geldi ki bir konuda üniversite eğitimi almış kişiler gelip burada daha sonra İSMEK kurslarında aynı konuda eğitime devam ederek eserler ortaya çıkarabiliyor. İstanbul’a gelen bir yabancıya “Nasıl bir hediye olabilir?” diye düşünenlere de bu sergiyi tavsiye ediyoruz. Gelip gezsinler, çok güzel eserler var.” “EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ” Uysal, “Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük özelliğimiz, bugüne kadar hiçbir ücret almadan bunu yapmak ve bunu yaparken de her bölgede yürüme mesafesi olan alanlarda bu kursu açmak. Dolayısıyla bu kadar fazla öğrenci olmasının en büyük sebeplerinden birisinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Yani eğitimi bir nevi öğrencilerin ayağına götürüyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı. “BU KURSLARA GELENLERİN DÜNYALARI DEĞİŞİYOR” 14 yıldır kurs eğitmenliği yaptığını belirten Özlem İkbal, “Şu anda öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları fiyatlandırıp onlara para kazandırmış oluyoruz. Onlar da üretime katkı sağlamış oluyorlar” diye konuştu. 13 Yıldır kırkyama eğitmenliği yapana Muhibeİper ise şunları söyledi: “Eğitim olarak çok güzel şeyler yaptırıyoruz. Ama yalnız eğitim olarak değil, psikolojik olarak da onlar tedavi olduklarını söylerler her zaman için. Geldiklerinde hepsi ön yargılı bakabiliyor ama geldiklerinde “Dünyamız değişti” diyorlar. “Anlaşılmayan, dışarıdan bakıldığında içini anlamadığımız şeyler oluyor ama içine girince çok farklı şeyler görüyoruz, dünyamız değişti” diyorlar.” DÜNYANIN EN BÜYÜK HALK ÜNİVERSİTESİ “İSMEK” 1996 yılında kurulan ve dünyanın en büyük halk üniversitesi olarak adlandırılan İSMEK’te 23 yılda 2 milyon 984 bin 924 İstanbullu eğitim aldı. İSMEK’te bugüne kadar en çok tercih edilen program ise ‘İngilizce A1 seviyesi’ eğitimleri oldu. İkinci sırayı ‘Diksiyon’ programı alırken, ‘İngilizce A2 seviyesi’ üçüncü en çok tercih edilen programken, dördüncü sırayı pilates programı aldı. Beşinci en çok tercih edilen program ise iğne oyası eğitimi oldu. 2018- 2019 döneminde eğitim almaya başlayan 138 bin 448 kişinin 58 bin 473’ü (yüzde 42,24) üniversite mezunlarından oldu.