(Görüntülü) İSLAHİYE'DE KPSS HEYECANI

İSLAHİYE?DE KPSS HEYECANI GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı. İslahiye?de 1547 öğrenci 6 merkezdeki 86 salonda 226 öğretmen gözetiminde KPSS sınavına girdi. KPPS sınavına giren adaylar, polisin yaptığı üst aramalarının ardından salona alındı. Birçok aday salonda ter dökerken, aileleri ise salon dışında çocukları için dua etti. Görüntü Dökümü ------------------------------- -Okul bahçesi -Öğrencilerin içeri alınması -Oluşan uzun kuyruk - Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GÖRÜNTÜ BOYUTU 98 MB