(Görüntülü) İslahiye'de asayiş uygulaması

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Toplum Destekli Büro, Terör ve Trafik Şube Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ile halkın yoğun bulunduğu noktalarda eş zamanlı uygulama başlattı. Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördüğü kişileri durdurup üst aramasını yaptı, kimliklerini kontrol etti. Uygulamada ayrıca şüpheli araçlar aranıp evrak ile emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde suç ve suç unsuruna rastlanmadı.