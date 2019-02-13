(Görüntülü) İslahiye'de 'Açık Hava Kütüphanesi' projesi

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulunda 'Açık Hava Kütüphanesi' projesi kapsamında öğrenciler velileri ile birlikte okul bahçesinde kitap okudular. İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi 'Açık hava kütüphanesi' projesi başlattı. Okuma etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Akdoğan, Mustafa Özdemir, Şahin Yeter, veliler ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında öğrenciler ve veliler okul bahçesinde bir araya gelerek kitap okudu. Projeyi desteklediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Çocuklarımıza ve velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasını sağlamak ve öğrenci ve veli ile birlikte daha başarılı olması amaçlamaktayız. Bu projeyle hep beraber kitap okuyoruz. Öğrencilerimizi çok seviyoruz ve çok önemsiyoruz dedi.