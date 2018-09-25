(Görüntülü) İşitme kaybı olan Talha'nın babası: Sorun çözülmezse sessizliğe mahkum olacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de, işitme kaybı yaşayan ve biyonik kulak (koklear implant) takılması gereken Talha Erel (2,5), ameliyatların durması nedeniyle mağdur oldu. Cihazlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) hastanelere ödenen ücrete yapılan 7 bin 500 liralık zam diliminin cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamaması ve döviz kurunun yükselmesi, ameliyatların durmasına yol açınca Talha gibi işitme kaybı olan çocuklar zor durumda kaldı. Baba Tunahan Erel (30), "Sorun çözülmezse oğlum, sessiz bir dünyaya mahkum olacak" dedi. SGK tarafından hastanelere cihaz alımı için ödenen ücretlere yapılan 7 bin 500 liralık zam dilimi cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamayınca biyonik kulak ameliyatları durdu. Firmalar ile hastanelerin uzlaşması beklenirken, artan döviz kuru, sorunun büyümesine neden oldu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukların da mağdur olmasına yol açtı. İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Talha Erel, ikinci kulağı için ameliyat olmayı beklerken, mağduriyet yaşadı. Talha'nın babası özel sektör çalışanı Tunahan Erel, oğlunun yaşadığı işitme kaybını henüz 3 aylıkken fark ettiklerini ve yapılan ameliyatın ardından sağ kulağına cihaz takıldığını söyledi. Daha sonra Talha'nın duymaya ve yavaş yavaş bazı kelimeleri söylemeye başladığını kaydeden Erel, "Oğlumda yüzde 93 duyma kaybı var. İlk cihaz takıldıktan sonra duymaya başladı. Yavaş yavaş bazı kelimeleri söyledi. Biz ikinci kulağa da cihazın takılmasını için Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik ancak ameliyatların durduğunu söylediler. Mağdur durumdayız. İkinci biyonik kulağı taktıramıyoruz. Eğer ameliyat olmazsa tek kulak ile duyacak ve okulda zorluk yaşayacak. Eğitimi aksayacak. Hayatında sorun yaşayacak. Sağlık Bakanlığı'nın bu sorunu çözmesini istiyoruz. Yoksa oğlum, sessiz bir dünyaya mahkum olacak" diye konuştu. 'CİHAZ TAKILMAZSA ÇOCUKLAR KONUŞAMAYACAK' Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği'nin temsilcisi ve Talha'nın eğitim aldığı özel rehabilitasyon merkezinde uzman öğretici olan Ayşe Egeli İzci (48) de Sağlık Bakanlığı'nın sorun için devreye girmesi gerektiğini kaydetti. İzci, "Talha tek cihazlı. Kaliteli bir yaşam için çocuğumuzun iki kulağını birden kullanması gerekiyor. Bu durum eğitim için gerekli. Yüzlerce çocuğumuz mağdur durumda. Çocukların eğitimleri de aksadı. Bu cihaz takıldıktan sonra biz çocuklara sesleri tanıtıyoruz, konuşmayı öğretiyoruz. Cihaz takılamazsa çocuklarımız konuşamayacak, hayat kaliteleri düşecek" dedi. Talha'nın tek kulağı ile şanslı sayıldığını, iki kulağı duymayan ve ameliyat olmayı bekleyen çocuklar da olduğunu aktaran İzci, "İki kulağı duymayan ve hiç işitmeyen çocuklar var. 1 yaşında bir öğrencim var, iki kulağı da duymuyor. Çocuklarımız ameliyat olacakları günü bekliyorlar" diye konuştu. 'SAĞLIK BAKANLIĞI SORUNA EL ATMALI' Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı Hatice Çankır ise şunları söyledi: "Devlet, hastanelere implant için eskiden 30 bin lira veriyordu. Hastane de firma ile anlaşıyordu, belirli miktarını firmaya veriyordu. Geri kalanını da ameliyat masrafı yapıyormuş. 6 yıldır SGK zam yapmıyordu. Daha sonra yüzde 25 zam yapıldı ve ödenen miktar 37 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Şimdi hastane 'Ameliyatı yapmak için bütçeye ihtiyacım var. Buradan almam gerekiyor' diyor. Firma da 'Hayır 7 bin 500 lirayı ben alacağım' diyor. Hastaneye ameliyat ücreti kalmıyor. 7 bin 500 lirayı paylaşamıyorlar. Anlaşmazlık sürerken, döviz kuru yükseldi ve cihazlar bir anda 2 katına çıktı. Öyle olunca verilen zam da işe yaramadı. Bizi 2 şey vurdu. Önce hastane ile firmanın anlaşamaması sonra da döviz kurunun yükselmesi. Şimdi anlaşsalar bile firmalar 'Kur yükselişinden dolayı zarardayım' diyor. SGK'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın bu soruna el atması gerekiyor." Hatice Çankır, gelecek günlerde sorunun aşılması için Sağlık Bakanlığı'na gitmeyi de planladıklarını açıkladı.