(Görüntülü) İSİG: Mega projeler güvencesiz çalışmanın yeni alanı

İŞ Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG)'in 2018 işçi ölüm raporuna göre iş kazalarında 1903 işçi yaşamını yitirdi. İSİG Meclisi Ankara Temsilcisi Pınar Abdal, "Eskiden iş cinayetlerinin küçük işletmelerde yoğunlaştığını söylerdik. Ama mega projeler bu gerçeği değiştirmiş oldu. Mega projeler işçiler için kayıt dışı çalışmanın, güvencesiz çalışmanın yeni alanı haline geldi" dedi.



İSİG Meclisi Ankara Temsilcisi Pınar Abdal, İSİG'in 2018 işçi ölüm raporunu değerlendirdi. Abdal, hazırladıkları rapordaki oranların SGK kayıtları ile birebir örtüşmeyebileceğini söyleyerek, "Biz kendi kayıtlarımızı tutuyoruz. Bu kayıtlar nasıl tutuluyor? İşçilerin kendi mesai arkadaşlarından öğrendiklerimiz ile, yerel basından öğrendiklerimizle ya da o iş yerinde çalışan iş güvenliği uzmanı, hekim ve sendikalardan öğrendiklerimiz ile derliyoruz. Bu yıl 1903 işçiyi iş cinayetlerinde kaybettik" dedi.



'ÖLÜMLER GÖZ GÖRE GÖRE GELİYOR'



2017 yılında 2006, 2018'de ise 1903 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Abdal, şöyle konuştu:



"Biz bunlara neden 'iş cinayeti' diyoruz? Çünkü 'kaza' deyimi bir tahmin edilemezlik içerir, oysa ki Türkiye’de yaşanan iş cinayetleri göz göre göre gelen ölümler. Ölümleri en fazla gördüğümüz iş kolları güvencesizliğin en fazla olduğu iş kolları. En fazla tarım, ikinci sırada inşaat sektörü, üçüncü sırada ise taşımacılık var. En fazla ölüm nedeni olan konu ezilme, göçük, yüksekten düşme. Bunların hepsini işçi dikkatsizliği nedeni ile değerlendiremiyoruz. Bunlar yapısal sıkıntılar. Örneğin inşaatlarda en fazla yaşanan durum yüksekten düşme. Bu ölümler uygun iskelenin, uygun korkuluğun kullanılmadığını gösteriyor. Ya da mega projelerde işçilerin çok fazla çalıştırılması ve işçilerin bu işleri yaparken doğru düzgün beslenemediklerini, barınamadıklarını ve tüm bunların yanı sıra hak ettikleri maaşı alamadıklarını görüyorsunuz."



'MEGA PROJELER GÜVENCESİZ ÇALIŞMANIN YENİ ALANI'



Abdal, işçi sağlığının sadece işçinin tek başına çalışma anı olarak değil işçinin 24 saatinin tümünü kapsadığını belirtti. Abdal "Aslında işçi sağlığının içerisinde işçinin fazla çalıştırılması, güvencesiz çalıştırılması, ucuza çalıştırılması da iş cinayetlerinin nedenini oluşturuyor. Eskiden iş cinayetlerinin küçük işletmelerde yoğunlaştığını söylerdik. Ama mega projeler bu gerçeği değiştirmiş oldu. Normalde daha büyük işletmelerde daha fazla kurallar olur. Dolayısı ile mega projeler işçiler için kayıt dışı çalışmanın, güvencesiz çalışmanın yeni alanı haline geldi."



'MÜLTECİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR'



Suriyeli mültecilerin çalışma koşullarının oldukça kötü olduğuna dikkat çeken Abdal, "Sayıları az olmayan Afgan mültecilerde de en fazla rastladığımız şey kayıt dışı çalışma. 'Kayıt dışı çalışma' dediğimiz şey zaten bütün kötü çalışma koşullarına, bütün kuralsızlığa ve dolayısı ile iş kazalarına, iş cinayetlerine meydan vermek demek. Bu, mültecilerin Türkiye’deki iş istihdamına daha fazla katılması ile ilgili bir durum. En tehlikeli, en fazla kimsenin yapmak istemeyeceği, en kötü koşullardaki işlerde mültecilerin ağırlıklı olarak çalıştırılması ile ilgili bir durum" dedi.





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