(Görüntülü) İşçi servisi ile hafif ticari araç kaza yaptı: 6 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında meydana geldi. Adnan Ş. İdaresindeki 41 P 2762 plakalı bir lastik fabrikasının işçilerini taşıyan servis midibüsü 41GD 116 Şaban S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle servis midibüsü yan yattı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kazada yaralanan 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Aile Konak Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.