(Görüntülü) İş yerini su basan esnaf, belediyeyi tazminata mahkum ettirdi

Burdur'da geçen yıl şebeke borusunun patlaması nedeniyle iş yerini su basan esnaf, zararının karşılanması için belediye aleyhine dava açtı. Isparta İdare Mahkemesi'nde görülen davada Burdur Belediyesi esnafa yaklaşık 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Burdur merkez Konak Mahallesi Gök Savaş Sokak'taki kitap ve kırtasiyeyi geçen yıl 19 Ocak'ta su borusunun patlaması nedeniyle su bastı. İş yeri sahibi Ayhan Özdemir, kitapların ve demirbaşların zarar gördüğü gerekçesiyle noter aracılığıyla Burdur Belediyesi'ne zararının tanzim edilmesini istedi. Talebin reddedilmesi üzerine mahkemeye müracaat eden Ayhan Özdemir, Burdur Belediyesi aleyhine Isparta İdare Mahkemesi'nde 47 bin 834 liralık zararının karşılanması için dava açtı. Isparta İdare Mahkemesi, 28 Aralık'ta davayı karara bağlayarak, kusurlu bulduğu Burdur Belediyesi'ni 39 bin 895 lira 17 kuruş tazminata mahkum etti.

'BELEDİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI'

Ayhan Özdemir'in avukat Ömer Bütüner, Su şebekesi patlaması nedeniyle o bölgedeki iş yerleri zarar görmüştü. Zarar gören iş yerlerinden birisi de müvekkilimindi ve iş yerinin alt katını tamamen su basmıştı. Olay sonrasında belediye başkanı iş yerlerini ziyaret ederek zararları gidereceklerine dair söz vermiş olmasına rağmen ilerleyen süreçte belediye üzerine düşeni yapmadı. Diğer iş yerlerinin dava açıp, açmadığını bilmiyorum ancak biz önce zarar tespiti yaptırıp, belediyeye zararımızın ödenmesi halinde dava açmayacağımızı bildirdik. Ancak belediye cevabi yazısında bu bedeli ödemeyeceklerini, işin yargıya intikal etmesini belirtti. Biz de Isparta İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açtık ve mahkeme yaklaşık 40 bin lira tazminata hükmetti dedi.

Belediyenin, Bölge İdare Mahkemesine itiraz etme hakkı olduğunu söyleyen Bütüner, tazminat rakamının ödenmemesi halinde icra takibi başlatacaklarını da kaydetti.

'YASAL YOLLARA BAŞVURMAMIZ SÖYLENDİ'

İşyeri sahibi Ayhan Özdemir de olay sonrası Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve yardımcılarının kendilerine gelerek mağduriyetlerinin giderileceğini belirttiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Özdemir, Görüştüğümüz belediye görevlileri bize yasal yollara başvurmamızı söyledi. Mahkeme sonuçlandı ve tazminata hak kazandık. İşyerimizde taban laminantları, raflar kullanılamaz hale geldi. Yeniledik. Ciddi anlamda mağdur olduk dedi.

'YARGI KARARIYLA KESİNLEŞİRSE ZARARI KARŞILARIZ'

Burdur Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise Davacı vekilinin de belirttiği gibi habere konu olan karar kesin bir yargı kararı değildir. Yasal süreçte her türlü hukuki itiraz tarafımızca yapılacaktır. Ancak davalı esnafımızın veya herhangi vatandaşımızın doğrudan Belediyemizden kaynaklı olmasa dahi, oluşmuş olan ve yargı kararı ile de kesinleşmesi halinde her türlü zararının karşılanacağından halkımızın şüphesi olmasın ifadelerine yer verildi.