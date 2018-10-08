(Görüntülü) İş ve cemiyet hayatını buluşturan düğün

Haber İbrahim LALELİ-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,()ANTALYA iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, iş insanı Ali Yılmaz'ın oğlu Salih Yılmaz ile Deniz Ersan çiftinin düğününde bir araya geldi. Gecede, şarkıcı Serdar Ortaç da sahneye çıktı. Antalya Kundu turizm bölgesindeki Royal Seginus Hotel'de düzenlenen Salih Yılmaz ile Deniz Ersan'ın düğünü, iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Akaryakıt ve gıda sektörünün önde gelen iş insanları arasında yer alan Ali Yılmaz'ın oğlu Salih Yılmaz ve endüstri mühendisi Deniz Ersan çiftinin düğünleri, renkli görüntülere sahne oldu. 8 ŞAHİTLİ NİKAH Yaklaşık 1200 davetlinin katıldığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, iş insanı Hasan Akıncıoğlu, Fenerbahçe Spor Yönetim Kurulu Üyesi Acar Sertaç Komşuoğlu, modacı Raşit Bağzıbağlı, damadın dedesi Salih Yılmaz ile gelinin amcası Gökcen Ersan üstlendi. Gecede Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de yer aldı. GELİNLİK ÜNLÜ MODACININ ESERİ Rüya gibi bir düğüne imza atılan gecede gelinlik ise ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın imzasını taşıdı. Son zamanlarda ünlü isimlerin de gelinliklerine imza atan Raşit Bağzıbağlı, çiftin nikah şahitliğini de üstlenerek hayatında bir ilke imza attığını söyledi. Ünlü modacı düğün boyunca gözlerini gelinliğin üzerinden ayırmadı. BAŞKANLAR MAÇI İZLEDİ Düğünün olduğu saatlerde Antalya'da oynanan Antalyaspor- Galatasaray maçını yanında getirdiği tabletinden izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in heyecanına, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ortak oldu. İki başkan yan yana maçı izledi. Geceye katılan davetliler giyim tarzlarıyla dikkat çekti. Farklı model ve renklerde abiyeleriyle dikkat çeken kadınlar şıklık ve güzellik yarışına girdi. SERDAR ORTAÇ'TAN MUHTEŞEM SAHNE Düğünde sahneye çıkan sanatçı Serdar Ortaç ise kulisinde gelin ve damatla bir araya geldi. Çiftle tanışan Serdar Ortaç, en az üç çocuk sözü aldı. Ortaç, ?Ben yapamadım ama genç çiftlerin en az 3 çocuk yapmasını istiyorum. Erkek çocuğum olsaydı adını Serdar, kız olması halinde ise Neslihan veya Nergiz olmasını isterdim dedi. Düğünün ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, programı boyunca nostalji rüzgarı estirdi. Davetliler düğün sonrası 'after parti' ile eğlenceye devam etti. Genç çift, düğünden sonra balayı için Bali'ye gitti. KİMLER KATILDI Düğüne katılan isimlerden bazıları şöyle CHP Milletvekili Çetin Osman Budak eşi Melek Budak, CHP Milletvekili Cavit Arı ve eşi Yasemin Arı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu eşi Dilek Sarıoğlu, Ak Parti eski milletvekili Abrurrahman Arıcı, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Adopen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak eşi Gözde Sak, Teknikeller Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Atılgan Tekstil sahibi Ramazan Atılgan ve eşi İmral Atılgan, Ata Holding CEO'su Caner Dikici, BP CEO'su Erol Varlık, Sokar CEO'su Mutlu Aydoğan, İpragazGo CEO'su Eyüp Aratay, Gulf Petrolleri CEO'su Latif Aral, Antalyaspor eski Başkanı Cihan Bulut, Emo Optik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Önal ile eşi Mine Önal, Lara Balıkevi sahiplerinden Erdal Atılgan eşi Sibel Atılgan ve kızı Sera Atılgan, Bilaller Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bilal eşi Gül Bilal, Peker Telekom sahibi Salih Peker, AntCam Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen eşi Zuhal Özgen, Hilmi Beken eşi Zuhal Beken, YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, Esat Göyük, Can Kasapoğlu, Abdurrahman Yılmaz.