(Görüntülü) İş güvenliği karavanında bilgilendirme miniklerden

BOLU Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan İş Sağlığı Güvenliği Karavanı'ndaki minik öğrenciler, öğrencileri ve vatandaşları iş güvenliği konusunda bilgilendiriyor. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Birimi tarafından oluşturulan proje kapsamında sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği oluşturmak, topluma iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamak, öğrencilere çalışma alanı yaratmak ve uygulamalı bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirmek amacıyla bir karavan oluşturuldu. Karavan; yangın, ergonomi, mutfak güvenliği, inşaat güvenliği, alanlarında uygulamalı olarak Bolu sokaklarını ve okul bahçelerini geziyor. Bu yıl eğitim öğretim döneminde ilkokul ve anaokul öğrencilerinin ziyaretine açık olacak karavan ayrıca önemli gün ve şenliklerde vatandaşlara da hizmet verecek. Ayrıca karavanın içinde oluşturulan bilgilendirme maketleriyle minik öğrenciler vatandaşlara bilgi veriyor. Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, karavanın Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade ederek, "Bu karavanda öğrencilerimiz daha çok güvenlik konusuna ilgi çekiyorlar. Anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde güvenliği çok önemsiyoruz. Önce güvenlik, sonra eğitim diyoruz. O nedenle küçük çocuklarımızın önlerinde uzun bir hayat var. Dolayısıyla okul içinde herhangi bir kazaya maruz kalmaları için böyle çalışmalar yaparak dikkat çekiyoruz. Sadece okullarımızda değil, diğer işyerlerinde de çalışanların iş güvenliğinin iyi olması noktasında bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Türkiye’de ilk defa düzenlenen karavan bu. Diğer illere de örnek olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz buraya gelerek bu karavanı ziyaret ederek burada eğitimler alıyor. Bu eğitimler de farkındalık oluşturuyor" dedi.

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