(Görüntülü) (İş Bankası hisseleri) Konuyu meclise getiriyoruz, hisse hazineye devredilecek - KONUŞMANIN OLDUĞU KISIM

(Görüntülü) (İş Bankası hisseleri) Konuyu meclise getiriyoruz, hisse hazineye devredilecek - KONUŞMANIN OLDUĞU KISIM

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