(Görüntülü) İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta yüzük, kolonoskopi ile çıkarıldı ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

(Görüntülü) İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta yüzük, kolonoskopi ile çıkarıldı ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

YORUM EKLE
Gönder