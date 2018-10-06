(Görüntülü) İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta, kolonoskopi ile çıkarıldı (2)

KUYUMCUYA TESLİM EDİLDİ



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist Ian Camppel'ın çalarak yuttuğu pırlanta, bilirkişi incelemesinin ardından polis ekiplerince kuyumcuya teslim edildi.



TALİPLİLERİ ÇIKTI



İşletmesinin ya da kendisinin isminin açıklanmasını istemeyen pırlantanın sahibi kuyumcu, 'ya açıklamada bulundu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok şehrinde işletmelerinin bulunduğunu belirten kuyumcu, "Bu tür hırsızlık olaylarıyla çok karşılaşıyoruz. Deşifre olduğumuz zaman, bazı fanatikler tarafından hedef haline getiriliyoruz. Yurt dışında bir kere böyle bir olay başımıza geldi, çok sıkıntı yaşadık. 2,5 kırat ağırlığında, 40 bin dolar değerinde özel yapım pırlantamıza ise kavuştuk. Yaşadığımız sıkıntıyı öğrenen bazı yabancı özel müşterilerimiz bizlere ulaşarak, pırlantayı vitrine koymamamızı, talip olduklarını söyledi. Avrupa ve Türkiye medyasında yer alan haberi görerek, bu taleplerini ilettiler. Gelen talep üzerine şaşırdık ve satışa çıkarmadık" dedi.



KUYUMCU, ŞİKAYETÇİ OLDU



Hırsızlığı işletmenin güvenlik kamerasınca tespit ettiklerini hatırlatan kuyumcu, "Tüm iyi niyetimizle, pırlantayı gönüllü vermesi karşılığında şikayetçi olmayacağımızı söylemiştik. Teklifimize yanaşmayınca şikayetçi olduk. Polisi, sağlık görevlilerini uğraştıran, özelikle bizi çok mağdur eden bu turistten şikayetimizi geri çekmeyeceğiz" dedi.



Öte yandan İrlandalı turistin biraz halsiz olduğu, taburcu edilince 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (MUĞLA), ()