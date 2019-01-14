(Görüntülü) Irak Özel Temsilcisi Eroğlu: Irak'ta bir eylem planı hazırlayacağız

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - IRAK Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'la ticaret, su ve altyapıyla ilgili büyük hedefleri olduğunu söyleyerek, "Ya ocak ayı sonu ya da şubat başında Irak'a giderek ortak toplantı yapmayı ve bir eylem planı hazırlamayı planlıyoruz" dedi. Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Irak'la ticaret, su ve altyapıyla ilgili önemli meselelerin olduğunu söyleyen Veysel Eroğlu, Irak Devlet Başkanı'nın talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Irak Özel Temsilcisi olarak tayin ettiğini anlattı. Eroğlu, "Şu anda biz değişik bakanlıklardan olmak üzere, başta Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir ekip oluşturduk. Bu hafta salı ve çarşamba günleri Ankara'da bir toplantı yapacağız. Ben de Irak'ta yapılacak olanları detaylı şekilde biliyorum. Ya ocak ayı sonu ya da şubat ayı başında Irak'a giderek orada, onlarla ortak toplantı yapmayı ve bir eylem planı hazırlamayı planlıyoruz" dedi. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak'la ilgili yaptığı toplantıyı da anlatan Eroğlu, bu tür toplantıların farklı bakanlıklarda devam edeceğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan da çalışma grubuna bir kişi istediklerini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti: "Bu arkadaşımızla daha sonra birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. Akabinde Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret ettim. Devlet Su İşleri (DSİ), Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsü'ndeki ekibim zaten benim eski bakanlığımdaki arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'ndaki arkadaşlarla da güzel bir temasımız oldu. Orada ticareti geliştirmek için bir takım görüşmeler yaptık. Önümüzdeki hafta da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla görüşmeler yaparak müteşekkil bir heyetle eylem planı hazırlayacağız. Irak'a da faydalı olacağımıza inanıyorum. Orada büyük hedeflerimiz var. Onları da Irak'la birlikte gerçekleştireceğimizi ifade edebilirim."