(Görüntülü) İpe asılı yavru kediyi temizlik işçileri kurtardı

AVCILAR’daki Tahtakale Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin boynundan ipe astıkları yavru kedi, şans eseri kurtarıldı. Doruk Sokak’ta çalışma yapan Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri, bir barakanın önünde asılı olduğu ipte çırpınan kedi yavrusu ve onu kurtarmak için yerde çırpınan annesini görünce harekete geçti. Ekibin başındaki Bedrettin Güvenç, yavruyu kurtarmak isterken anne kedi, görevlileri tırmıklamaya çalıştı. Boynundaki ip kesilince kurtarılan yavru kedi, hızla uzaklaştı. Bedrettin Güvenç, arkadaşları ile rutin temizlik çalışması yaparken yavru kediyi ipe asılı halde bulduklarını belirterek "Hemen cebimdeki çakı ile ipi kesip çırpınan yavruyu kurtardım. Annesi yavrusuna zarar verileceğini düşünerek hırçındı. Tırmalamak istedi. Kurtulan yavru hızla uzaklaştı. Bu insanlık dışı. Geç kalsak yavru ölebilirdi" dedi.

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