(Görüntülü) İnönü: Şişli’nin olanlar Şişli halkına iade edilecek

İSTANBUL, () –ŞİŞLİ Belediye Başkanı Hayri İnönü, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine tekrar talip oldu. İnönü yaptığı açıklamada, “Şişli’nin talan edilmiş malları, gerçek sahibi olan Şişli halkına iade edilene kadar mücadele edeceğim” dedi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP Şişli İlçe Başkanlığı’na gelerek aday adaylığı başvurusunu yaptı. CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve ilçe protokolünün katıldığı basın toplantısında Şişli Belediye Başkanlığı’na tekrar talip olduğunu açıklayan İnönü, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmanın, hizmetleri açısından daha doğru olacağını düşündüğünü belirtti. İnönü ayrıca, gösterişten çok iş yapmayı seven biri olduğuna vurgu yaparak, “Benim işim, Şişli’nin mallarını tekrar Şişli’ye kazandırmak. Onun için bir dönem daha belediye başkanı olmak istiyorum. Talan edilen malların tekrar geri gelmesini sağlamak için belediye başkanı olmak istiyorum. Bütün amacım bu. Şunu veya bunu yapacağım diyebilirim ama esas olan gösterişten çok sosyal belediyecilik yapmak. Umarım belediye başkanı ben olurum” diye konuştu. “ŞİŞLİ İÇİN YAPILACAK DAHA ÇOK HİZMET VAR” ‘Şişli’nin mallarını yeniden Şişliliye’ sloganıyla yola çıktığını kaydeden Şişli Belediye Başkanı İnönü, “4 buçuk yıl önce yola çıkarken kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı grupların huzurla yaşayacağı bir Şişli yaratacağıma söz verdim ve sözümü tuttum” dedi. İnönü, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Sosyal demokrat belediyecilik anlayışına uygun olarak, toplumsal ve ekonomik projelerden kültür-sanata, halk sağlığı hizmetlerinden spor faaliyetlerine kadar pek çok alanda daha yaşanılabilir bir Şişli için canla başla çalıştım. Ancak, Şişli için yapılacak daha çok hizmet var. Şişli’de yaşayan her çocuk kreşe, spor imkanlarına, sosyal faaliyetlere ücretsiz erişebilene kadar, her öğrenci, bilimin ışığıyla aydınlanana kadar, her genç hayallerini gerçekleştirebileceği koşullara kavuşana kadar, her kadın sokağında, parkında, işyerinde, evinde gerçek anlamda özgür olana kadar, her yaşlı kendini huzurda ve güvende hissedene kadar, her hane temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayana kadar görevimi tamamlanmış varsaymayacağım. Şişli’yi Şişli halkıyla birlikte Türkiye’nin en huzurlu ve yaşanabilir ilçesi yapmak için yeniden aday oldum. Bu idealleri benimle paylaşacak ve bu yolda bana eşlik edecek tüm dostlarımla yola çıktım.”