(Görüntülü) İngiltere Büyükelçisi'nin sipsi ile sınavı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Büyükşehir Belediyesi Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret etti. Kentin yerel ürünleriyle kahvaltı yapan büyükelçiler, yerel sanatçılarla keyifli vakit geçirdi. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'ın sipsi çalmaya çalışırken zorlandığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki ülkelerin büyükelçilerini, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda ağırladı. Yerel ürünlerle yaylada kahvaltı keyfi yapan büyükelçiler, yerel sanatçılardan mini konser dinledi. Büyükelçiler, mini konserde sipsi çalan Halime Öksem'in performansını çok beğendi. Konserin ardından büyükelçilere, dünyaca ünlü Yatağan bıçakları ve palaları da tanıtıldı. Büyükelçiler, palayı ellerine alarak, inceledi. Başkan Zolan, büyükelçilere sipsi çalmayı öğretmek istedi. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'ın sipsi çalmaya çalışırken zorlandığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu. BÜYÜKELÇİLER, LAODİKYA'YI BEĞENDİ Yayladaki programın ardından büyükelçiler, İncil'de adı geçen 7 kiliseden 1'inin bulunduğu antik kent Laodikya'yı gezdi. Zolan'ın da eşlik ettiği gezide, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kent hakkında bilgiler verdi. Büyükelçiler, antik kentte İncil'de adı geçen ve restorasyonu yapılan, içinde vaftiz odasının da olduğu kiliseyi gezerek, inceledi. Laodikya Antik Kenti'yle ilgili açıklama yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İncil'de geçen kiliseyi görmek için özellikle geldiklerini belirterek, şunları söyledi: "Burayı ve kiliseyi özellikle görmek istedik; çünkü burası aslında kültürel mirasın nasıl korunacağı ve turizm açısından bir cazibe noktası haline getirilebileceğine iyi bir örnek. Biliyorsunuz inanç turizmi var. Bu kilise İncil'de de bahsi geçen bir kilise olduğu için turizm açısında cazibe merkezi olacağını ve çok fazla turist çekeceğini düşünüyorum. Yani bir kilise nasıl restore edilir? Sonrasında halka açılır ve turist çeker, bunu göstermesi açısından önemli bir örnek. Çünkü ilk kiliselerden biri. Özellikle inanç turizmi için gelenlere önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra da özellikle çok önemli bir kültürel miras alanı. Kilisenin motifine ve mozaiklere bakacak olursanız hem inanç turizmine gelenler hem de kültürel miras olarak önemli bir yer." 'HRİSTİYANLIĞA AİT KİLİSELERİN KORUNMASI MUHTEŞEM MİRASI TEŞKİL EDİYOR' İngiltere Büyükelçisi Chilcott ise Türkiye'nin İncil'de geçen kiliseyi koruyup, sergilemesi halinde inanç turizmi kapsamında gelen turist sayısının artacağını dile getirerek, şöyle konuştu: "İnanç turizmi başka bir turizm alanı. Dolayısıyla başka bir fırsat ortaya çıkarıyor. Hristiyanlık, Geç Bizans ve Geç Roma döneminden Hristiyanlığa ait kiliselerin korunması bir anlamda muhteşem bir mirası da teşkil ediyor. İnancından dolayı da bir çok insanın gelip görmek isteyeceği yerler. Türkiye bu kadar iyi yerleri ne kadar koruyup, sergileyebilirse inanç turizmi kapsamında buraya gelmek isteyen o kadar insanı çekebilecektir. Bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bunun Türkiye'nin hoşgörüsünün toleransını yansıttığını düşünüyorum. Osmanlı İmparatorluğu da Hristiyan azınlığa hoşgörüsü ve toleransı ile bilinen bir imparatorluktu. Dolayısı ile eski kiliselerin bu kadar iyi korunması ve sergilenmesi tüm dünyaya duyurulması gerçekten olumlu ve güzel." Büyükelçiler, daha sonra Buldan ilçesine geçti.