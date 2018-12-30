(Görüntülü) İnegöllü köfteci Zeynel Organ, toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 58 yıldır köftecilik yapan ve bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zeynel Organ (80), toprağa verildi. Bursa'da 58 yıl önce açtığı köfteciyle İnegöl köftesini dünyaya tanıtan; siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp, köfte yedikleri yerin sahibi Zeynel Organ, dün akşam bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Organ için bugün öğle vakti Süleymaniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Organ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin ile çok sayıda kişi katıldı. Zeynel Organ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.