(Görüntülü) İnceleme Heyeti Suudi Konsolosluğuna geldi (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.