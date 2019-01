(Görüntülü) İmamoğlu seçim çalışmalarına Kağıthane'de devam etti

Gökhan ÇELİK - İbrahim MAŞE - İSTANBUL() CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını Kağıthane'de bulunan Sanayi Mahallesi Merkez Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla selamlaşan İmamoğlu, kedisine sorulan "Anketleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Ben anketleri burada görüyorum. Sayfalarda görmekten ziyade bu anketi gördüğüm sürece inancım ve gücüm artacak" şeklinde yanıtını verdi. Seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri gezen Ekrem İmamoğlu, bugün Kağıthane'deydi. İmamoğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen bir dizi ziyaretin ardından öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi Merkez Camii'ne geldi. Burada kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla tokalaşarak ayak üstü sohbet eden İmamoğlu, kendisini takip eden gazetecilere açıklama yaptı. Öncelikle karne alan öğrencilere iyi tatiller dileyen İmamoğlu, "Bugün çocuklarımızın karne günü. Onlara da iyi tatiller diliyoruz. Tatilin yanı sıra vakitlerini de iyi değerlendirsinler. Annelerini, babalarını üzmesinler, dinlensinler, spor yapsınlar, kütüphanelere gitsinler, İstanbul'u gezmeye çalışsınlar. Karne de her şey değildir. Anne ve babalar çok öfke duymasın çocuklara ve gençlere. İnşallah önlerinde fırsatlar daha büyük olacak. Yolları açık olsun. Bugün güzel bir gün, hava da güzel. İnşallah bizim için de verimli bir gün olacak" şeklinde konuştu. "BİZ İDDİALIYIZ ÇÜNKÜ VATANDAŞLARLA BİR BİRİMİZİ HİSSEDİYORUZ" Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin, "Bir gazeteye verdiğiniz röportajda, 'Benim için seçim süreci bitmiştir, kendimi kazandım sayıyorum' demişsiniz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da, "Ben kendimi 'kazandım sayıyor' değil şöyle söyledim; 'Herkes kendi cephesinden bakınca iddialı olduğunu düşünüyor. Ama ben vatandaşın yanındayım. İstanbul'u geziyorum, dolaşıyorum, hissetmek istiyorum. Her anım, İstanbullularla. Problemleri biliyorum, sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Biz İstanbul'u ve belediyeciliği seviyoruz. Bazıları başka görevleri seviyor olabilir. O yüzden herkes kendi sevdiği işi yapsın.' Bunları söyledim. Bir de şunu ifade ettim, 'Çok iddialı olduğumuzu ve ilginin yoğun olduğunu görüyorum. Ama vatandaşın arasına katılamayanlar ve giremeyenler de iddialı olduklarını düşünebilirler. Geldiklerinde onlar da göreceklerdir. Biz daha iddialıyız çünkü vatandaşla birbirimizi hissediyoruz. Bu seçim öncesi olan bir şey değil. Benim hizmet dönemim hep böyle geçti. Allah izin verirse ve görev nasip olursa,1 Nisan'dan sonra da aynı böyle Kağıthane Meydanı'ndaki hemşerilerim gibi her yerde beni görmeye devam edecekler. Artık beni görmekten sıkılacaklar. Benim işim gücüm vatandaşın arasında onların sorunlarını görmek, hissetmek ve çözüm üretmek olacak. Bu bizim güzel olan tavrımız' bunu paylaştım sadece" dedi. "Anketleri takip ediyor musunuz?" sorusuna ise İmamoğlu, "Ben anketini burada görüyorum. Sayfalarda görmekten ziyade bu anketi gördüğüm sürece inancım ve gücüm artacak" yanıtını verdi.