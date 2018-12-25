(Görüntülü) İmamoğlu, Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti

Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL() CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.





HERKESİ DİNLEYECEĞİZ





Patrikhaneye gelişinde gazetecilere ziyaretin içeriğine ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Bartholomeos'u ziyaret edeceğiz ve sürecimizi kendisine anlatacağız ve tavsiyelerini alacağız. Temsil ettikleri vatandaşlarımızın isteklerini ve taleplerini dinleyeceğiz. Herkesi dinleyeceğiz. Herkesin İstanbul’da düşünceleri var, onlara değer veren bir yönetim anlayışında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.





"Çok değerli bir kentte yaşıyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:





"O kadar değerli ki aynı zamanda bir inanç merkezi İstanbul. Geçen günlerde Fatih Sultan Mehmet türbesinde, Fatih Camii’nde ziyaret ettik ve dua ettik. Sonra Karacaahmet Şah Kulu gibi manevi yerleri ziyaret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu sabah da Eyüpsultan’daydık. Şimdi de Rum Patrikhanesi’ndeyiz ve burada noel bayramına eşlik ettik. Böyle bir inanç merkezine sahip olmak ve bunun kıymetini bilmek, İstanbul’un aslında ne kadar dünya merkezi olduğunu hissedebilmek lazım. Bu anlamda İstanbulluların çok değerli bir kentte yaşadığını anlatmak lazım. Çok mutluyuz. İstanbul’da yaşayan herkesin her anını yaşamayı ve hissetmeyi çok istiyorum. Umuyorum bundan sonra böyle bir İstanbul’da olacağız hep birlikte" dedi.





PORONŞENKO 5 OCAK'TA İSTANBULA GELİYOR



Açıklamadan sonra İmamoğlu, Patrik Bartholomeos ile görüştü. Bartholomeos adaylığından dolayı İmamoğlu’nu tebrik etti. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Ukrayna’daki kiliseye bağımsızlık verilmesi konuşuldu. Bu görüşmede 5 Ocak’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun İstanbul’a geleceği ve 6 Ocak’ta Ukrayna Kilisesi’ne resmen bağımsızlığın verileceği öğrenildi.





CAHİLLİĞİNE VERİYORUM





Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un kendisine yönelik "Beton Ekrem" benzetmesi yaptığını söylemesi üzerine "Sanırım betonun hangi formülden yapıldığını bilmiyor. Benim insan sıfatım var biliyorsunuz. Onun nasıl yaratıldığını yaratan biliyor zaten. Ama onu ne sıfatla tanımladığını bilmiyorum, cahilliğine veriyorum" dedi.



