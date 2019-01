(Görüntülü) İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun istifasına ilişkin açıklama

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,()-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de esnaf ziyareti yaptı. Ziyareti sırasında bir gazetecinin, "CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası konusunda devreye girdiğiniz söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna, İmamoğlu, "Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, il başkanımın genel başkanımın, yöneticilerimin yanındayım." dedi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Cebeci Mahallesi'nde bulunan esnafı gezerek, onlardan destek istedi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, onlarla fotoğraf çektirdi. "BEN HER ZAMAN DEVREDEYİM" Daha sonra bir çay ocağında dinlenen İmamoğlu'na bir gazeteci, “Aday belirleme sürecinde bir sıkıntı yaşandığı ve özellikle CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası konusunda devreye girdiğiniz söyleniyor. Doğru mudur?" sorusuna İmamoğlu, “Bunlar parti içi meseleler, ben her zaman devredeyim. Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, İl Başkanımın Genel Başkanımın, yöneticilerimin yanındayım. Bir süreç olabilir, biz insanlar arasındaki diyalogda vesaire de, ben girerim başkası girer, yarın ben sorun yaşarım, başka birisi devreye girer. Zaten kendi içinde kurum olmak, aile olmak böyle bir şey. Bunu dışarıya yansıtmamak lazım. Bazen yansıyor bizim içimizdeki bazı arkadaşlar duygularını dışa dönük söyleme serbestliğini demokrasi olarak görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Bir parti içinde tartışırsınız, konuşursunuz, uzlaşırsınız, uzlaşamazsınız ama parti içinde kalır ve dışarıya yansımaz. Ben bunun dışarıya yansımasını inanın demokrasi olarak görmüyorum. " dedi. "ÖN YARGILI YAKLAŞIMLAR BENİ ÜZÜYOR" İmamoğlu, kendisine sorulan, “Sokakta sürekli Ak Partili seçmenlerin yoğun olduğu yerlerde geziyorsunuz çoğunlukla. Ak Partili seçmenler çokça tepki gösteriyor size. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusuna, Ekrem İmamoğlu, “Bunlar sokakta olacak. Seçim gündemini vatan millet gündemi haline getirmeye çalışanlar olacak, biz asla öyle olmayacağız. Ben hasan kardeşimin gelecek sorunun konuşacağım, iyi yetişmesini konuşacağım, esnafımın nasıl iş yapacağını konuşacağım. Sultangazi'de beş mahallede yıllardır süren kentsel dönüşüm tapu sorunu var. Taş ocağıyla ilgili çevre sorunu var. Bak ne güzel Allah bilir yan yana oturan insanlar 7 bölge 7 renk, yani ben kim nedir, nerelidir? Buna mı bakacağız, bunlar çok yanlış. Bir partinin mensubu olabilir, mahalle başkanı olabilir. Sonun kadar dinlerim, ilçe başkanı bile gelse dinlerim. Sadece üzüldüğüm beni dinlememesi oldu. O tür ön yargılı yaklaşımlar beni üzüyor. Tekrar söylüyorum, hepsi buyursun gelsin, sohbet edelim, tartışalım, ama lütfen beni de dinlesinler" diye konuştu. "BAŞÖRTÜ KONUSUNDA SAYGISIZLIK OLMAZ" Esnaf ziyareti sırasında türbanlı bir kadın İmamoğlu'na geçmişte başörtüsü konusunda yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Bir süre daha vatandaşı dinleyen İmamoğlu, “Başörtüsü konusunda haksızlık yapıyorsun. Çünkü yeri geldiğinde bu beğenmediğin genel başkanımız, 'Buyurun başörtülü öğrenciler üniversiteye girsinler bakın kim karşı çıkacak.' dedi ve bir gün sonra YÖK başkanı açıklama yaptı 'Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz' diye. Ara arşive bak. Başörtüsüne saygısızlık olmaz. Bu konuda son derece sağduyulu ve vicdanlı bir genel başkanımız var. Bunun altını çizeyim." İfadelerini kullandı. "CUMHURBAŞKANI'NIN ASLINDA ÇOK YOĞUN BİR GÜNDEMİ VAR" Ardından Cebeci Mahalle Muhtarlığına da uğrayan İmamoğlu'na, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yine geçmişte İstanbul'da var olan çöp dağları hakkında konuştu. Bu konu hakkında neler söylersiniz?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu da, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında çok yoğun bir gündemi var. Beylikdüzü'ndeki konulara çok eğilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin ilgilenmesi gerek çok sayıda ulusal ve uluslararası sorunlar var. Bu konulara zihnini yormasın. Zaten 1 Nisan'dan sonra hiç yormayacak. Çünkü ben İstanbul'daki sorunlarını çözeceğim. İşini kolaylaştıracağım. O yüzden diğer konulara daha yoğunlaşacak." Şeklinde cevap verdi