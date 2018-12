(Görüntülü) İmamoğlu'ndan eski İBB başkanı Dalan'a ziyaret

*Eski İBB Başkanı Bedrettin Dalan: "Başarılı olmak isteyen kişiler, tecrübeli kişilerin tecrübelerinden istifade etmelidir. Böylece o kişilerin hata yapma ihtimalleri en aza iner. Bu güzel bir başlangıç. Buraya gelmenizle hata yapma ihtimalinizi azaltmak istiyorsunuz. Bu da güzel bir adım. Ümit ediyorum ki diğer adaylar da aynı jesti yaparak buraya gelirler" "Artık İstanbul yap-boz tahtası olmaktan kurtulsun. Biri yapsın biri bozsun olmasın. Herkes taşın üstüne taş koysun" Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ Onur MERİÇ, İSTANBUL,() Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Bedrettin Dalan ile görüştü. Dalan görüşmede, "Başarılı olmak isteyen kişiler, tecrübeli kişilerin tecrübelerinden istifade etmelidir. Böylece o kişilerin hata yapma ihtimalleri en aza iner. Bu güzel bir başlangıç" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında başlattığı ziyaretler devam ediyor. Bu ziyaret kapsamında İmamoğlu, İBB'nin 1984 -1989 yılları arasında başkanlığını yapan Bedrettin Dalan ile görüştü. Sabah 10.30 sularında Bedrettin Dalan'ın sahibi olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşen ziyarette Dalan, İmamoğlu'nun adaylığını kutladı. Daha sonra CHP'li aday ile bir süre sohbet eden Dalan, "Başarılı olmak isteyen kişiler, tecrübeli kişilerin tecrübelerinden istifade etmelidir. Böylece o kişilerin hata yapma ihtimalleri en aza iner. Bu güzel bir başlangıç. Buraya gelmenizle hata yapma ihtimalinizi azaltmak istiyorsunuz. Bu da güzel bir adım. Ümit ediyorum ki; diğer adaylar da aynı jesti yaparak buraya gelirler. Artık İstanbul yap-boz tahtası olmaktan kurtulsun. Biri yapsın biri bozsun olmasın. Herkes taşın üstüne taş koysun. Arzu edilen de budur. O yüzden diğer geçmişte belediye başkanlığı yapan isimlerden istifade etmek, yeni belediye başkanı için vazgeçilmez olmalıdır. İstanbulluları mutlu etmek ve parayı çarçur etmemek için bu yapılmalıdır" dedi. "KENT DANIŞMA KURULU KURULMALI" İleri de kent danışma kurulunun kurulması gerektiğini belirten Dalan, "İnşallah ileride bir de kent danışma kurulu kurulur. Oraya eski belediye başkanları belirli periyotlarla çağırırlar ve onların fikirleriyle kendi doğrultularında giderler. Orta Asya'da çok güzel bir gelenek var. Onların aksakallılar heyeti var. Yöneticiler her daim o aksakallılara danışıyorlar ve saygı gösteriyorlar. İstanbul çok önemli bir yer. Bu şehirde hata yapma imkanı kimsede olmamalı. Hata yapıldığında en az 15 milyon insan bu hatanın bedelini ödüyor. İnşallah seçilen kişi en az hata ile en yüksek hizmet ile önümüzdeki dönemi geçirir" şeklinde konuştu. "TRAFİK VE GÖKDELENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM" İstanbul'da trafik sorununa de değinen Bedrettin Dalan, "Ben en çok canımı sıkan trafik ve gökdelenlerdir. Gereksiz her yere konulmuş gökdelenler. Dünyanın her yerinde gökdelen olur ama belli bölgelerde olur. Ben de 3 - 4 tane gökdelen yaptım ama şehrin her yerine dağıtmadım. Şuanda çok büyük bir görüntü kirliliği var" ifadelerini kullandı. "DÖNEM SIRASINA GÖRE ESKİ BAŞKANLARI ZİYARET EDECEĞİZ" Ziyaret sırasında bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'na eski İBB başkanı Kadir Topbaş ile görüşecek misiniz sorusuna İmamoğlu, "Cuma günü ziyaretlerimize devam edeceğiz. Aslında biraz da dönem sırasına göre planladık bu ziyaretleri. O yüzden şuan en kıdemli Bedrettin Dalan beyefendi ile birlikteyiz. Allah kendisine sağlık sıhhat versin. Çok da iyi gördüm kendisini. Dolayısı ile kim varsa biz onu ziyaret ederiz. Randevu talebimiz bir dönem İBB başkanlığı yapan Cumhurbaşkanımızdan da olacak. Biz bir cümlesi olan ile de görüşeceğiz" yanıtını verdi. İkilinin görüşmesi daha sonra yaklaşık yarım saat daha basına kapalı olarak devam etti.