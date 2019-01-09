Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceklerini söyledi.
(Görüntülü) İmamoğlu, Erdoğan ile görüşme tarihini açıkladı (1)
Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'yi...
Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK - İstanbul - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.
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