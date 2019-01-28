(Görüntülü) İmamoğlu: aday tespitinde her zaman bu tür tartışmalar olur

İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE-İSTANBUL,()-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Sokakta vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, yerel seçimler için oy istedi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ilk olarak kurulan pazar yerini gezdi. Pazarcılarla bir araya gelen İmamoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.





"HERKESİ MUTLU ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"



İmamoğlu ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP Parti Meclisi'nde belirlenen belediye başkan adayları ile CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun istifası sorulan İmamoğlu, "Aday tespitinde her zaman bu tür tartışmalar olur. Bir de bunun yüzde yüz doğrusu yoktur. Herkesi mutlu etmek mümkün değildir. Herkesin kendi çabaları var. Hepsine saygı duyulur. Ama neticede bir kişi tercih edilir ilçelerde. Bizim partimizde sesin çok duyulması biraz daha bizde demokrasinin yoğunluğundan. İstediğimiz oran da mı? Elbette eksiği var. Demokrasinin de eksiği var. Süreçler çok sıkışık. 7 tane seçim yaşadı bu şehir. Artık demokrasiyi nasıl işleteceğinizi bile şaşırıyorsunuz. O bakımdan tartışmalar doğaldır. Şu ana belli olan adaylar adayımızdır. Süreç en olgun şekilde devam edecek ve İstanbul'un başarısına katkı sunacaklar. Süreçte aday adaylığı yapmış, maharetini bildiğimiz kıymetli hemşerilerimizin her birisi de elbette ki bu yolculukta bizim değerli bir yol arkadaşımızdır. Onlar da bize üst seviyede katkı sunacaklar. Bizim ekip arkadaşımız olacaklar. Ama ilçede ama büyükşehirde çok kıymetli görevleri vazifeleri onlara vereceğiz" dedi.





"BU SÜRECİ SULH İÇİNDE EN KISA ZAMANDA TOPARLAYACAĞIZ"



İmamoğlu, "Açıklanmayan sanıyorum 5 ilçemiz kaldı. Çünkü müttefik İyi Parti'ye de devredilen ilçeler var. Bizim belirleyeceğimiz 5 ilçemiz kaldı. O 5 ilçenin tamamlanmasını isterdik ama olmadı. Bu hafta tamamlanacağını düşünüyorum. Biz orada mümkün olduğu kadar rasyonel değerlerden, ölçüm, kişinin performansı, sunduğu projeler noktasında değerlendirmemiz oldu. Hiç kimsenin kişisel anlamda bir ayrıcalığı bu partide olamaz, olmamalı. Hele şahsımın asla yok. Burada rasyonel bir değerlendirmeyle yüzde yüz doğruyu yakalamak mümkün değil. Umuyorum her arkadaşım aldığı görevin karşılığı olarak mesuliyeti üstlenir. En üst performansı ortaya koyar, koymalıdır da. Gecesini gündüzüne katacaktır. Biz bu süreci sulh içinde en kısa zamanda toparlayacağız" diye konuştu.