(Görüntülü) İklim bilimci Bozyurt Kar yağarken gök gürültüsü ve şimşek çakması nadir görülen doğa olayı

(Görüntülü) İklim bilimci Bozyurt Kar yağarken gök gürültüsü ve şimşek çakması nadir görülen doğa olayı

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