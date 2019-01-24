(Görüntülü) İki bacağını kaybetti, azmini yitirmedi

2018 yılı Temmuz ayında bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında bekleyen Barış Asa?ya otomobil çarptı. Kaza sonucunda iki ayağını kaybeden sporcu her şeye rağmen çok sevdiği bisikletten ve sporlardan vazgeçmedi.

3 ay önce takılan protez bacaklarıyla normal bir vatandaş gibi hayatını sürdüren Barış Asa 3 ay içerisinde spora başlayıp bisiklet binmenin yanı sıra, çeşitli sporlar ve Snowboard yapabiliyor. Aynı zamanda eczacılık yapan Asa?nın bu azmini görenler şaşırıyor. İnegöllü eczası Barış Asa?nın azmi herkese örnek olurken profesyonel bisikletçi Barış Asa?nın hedefi Paralimpik Oyunlarına katılmak.

PROTEZ BACAKLARIYLA HAZIRLANIYOR

Barış Asa, protez bacaklara alışmak için 3 ay süren bir iyileşme sürecinden geçti. Mental ve fiziksel anlamda kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeni sezona hazırlanan Barış Asa, Paralimpik Oyunları?nın yanı sıra maraton ve triatlon yarışlarında da performans göstereceğini söyledi.

PES ETMEDİ

Yaşadığı trajediye rağmen pes etmeyi asla aklından geçirmediğini ifade eden Barış Asa?ya TREK Global aracılığıyla Pro Continental Trek Segafredo Takımı?nın kullandığı bir bisiklet armağan edildi.

Barış Asa(34), ? Eczacıyım. 10 yıldır spor yapıyorum. Aynı zamanda profesyonel bisikletçiyim. 2 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye şampiyonasına hazırlanırken evime 5 kilometre kala bisikletimin lastiği patladı ve emniyet şeridinde durdum. Lastiğimi tamir ederken hız sınırlarına uymayan bir aracın bana çarpması sonucu büyük bir kaza geçirdim. Kaza sonucunda 2 bacağımı da kaybettim. Ameliyattan çıktıktan sonra gerçekle yüzleştim ve iki bacağımın da olmadığını gördüm. Çok yıkıldım. 3-5 gün kendime gelemedim. 7 temmuz gecesi kendi kendime, olayla yüzleşerek kendimi mutlu etmem gerektiğini düşündüm. Umutsuzluğu kapılmak yerine, spor kariyerimde en üst basamakta nereye çıkmam gerekiyorsa oraya yönelmeye karar verdim'' dedi.

İLK GÜN SPORA BAŞLADIM

3 ay önce protez takıldığını aktaran Asa, ?Protez takıldığının ilk gününde spora başladım. Yürüdükçe kendimi daha da iyi hissettim. Aktif bisiklet hayatıma geri döndüm.ö Diye konuştu.

YARIŞLARA KATILACAK

Asa, 24 Şubat ta Antalya?da yapılacak 61 kilometrelik etaplı bisiklet yarışmasına katılacağını söyledi.

UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Asa, ?Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Bu olaydan çekinilecek bir şey olmadığı, herkesin başına böyle bir olay gelebilir. Benim de başıma geldi. Yapmak istediklerinizi bir kemik yerine karbon ayakla da yapabilirsiniz. Üzülecek hiçbir şey yok. Sizlere destek vermeye de hazırım.ö İfadelerini kullandı.