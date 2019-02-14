(Görüntülü) İki bacağı diz altından kesilen Suriyeli babanın dramı

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelip Ankara'ya yerleşen Mohammad Hammami'nin (55) 2 bacağı, 3 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle diz altından kesildi. Bu nedenle çalışamayan Hammami, 'Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı' kapsamında, Türk Kızılay'ı tarafından kendilerine verilen aylık 720 TL'lik 'Kızılay Kartı' ile geçinmek zorunda kaldıklarını söyledi. Suriye'de ticaretle uğraşan Mohammad Hammami, 6 yıl önce eşi ve 2 oğlu ile birlikte Ankara'ya geldi. Mohammad Hammami, eşi Obaıda Alsayeed (53) ile çocuklarından Mahmoud (28), onun eşi Hadice ve 2 torunu ile birlikte Altındağ ilçesinde Önder Mahallesi'nde kiraladıkları eve yerleşirken, diğer oğlu Muhammed ise eşi ve 3 oğlu ile ayrı bir ev kiraladı. İKİ BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ Mahalledeki terzide çalışmaya başlayan Mohammad Hammami, sağlık sorunları yaşayınca işten ayrıldı. Tedavisinin ardından pazarda sebze ve meyve satarak geçimini sağlayan Mohammad Hammami'ye 2016 yılında şeker hastalığı teşhisi konuldu. Ankara Ulus Devlet Hastanesi'ne giden Hammami'nin önce sağ bacağı, sonra sol bacağı diz altından kesildi. Çalışamayacak duruma gelen Mohammad Hammami, Kızılay'a başvurdu. Kızılay tarafından Mohammad Hammami'ye, 'Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı' kapsamında aylık 720 TL'lik 'Kızılay Kartı' verildi. 'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ' Aylık 720 TL gelirleri olduğunu söyleyen Mohammad Hammami, oğlunun da tiroid kanseri teşhisiyle ameliyat olduğunu, bu nedenle çalışamadığını anlattı. Hammami, "Oğlum boğazından operasyon geçirdi ve şuan konuşamaz durumda olduğundan çalışamaz halde. 720 lira gelirin 350 TL'si kiraya gidiyor. Geri kalanla geçinmeye çalışıyoruz. Eşim ve torunlarım var. Onlar da perişan durumdalar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

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