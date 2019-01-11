(Görüntülü) İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri

İSTANBUL () -
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:
Beşiktaş-Bostancı 08:10 - 08:40
Bostancı-Beşiktaş 07:30 - 08:00
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08:45 - 09:25
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07:40 - 08:20
Yalova-Yenikapı 07:15 - 08:30
Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:00
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00 - 15:00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 - 11:45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55
ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR
Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:
07:50 Kadıköy-Sarıyer
07:30 Beşiktaş-Adalar
07:55 Bostancı-Karaköy