İSTANBUL, () İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri, BUDO'nun ise 09.00 ve11.00 saatlerindeki Mudanya-Eminönü 09.30 Armutlu-Eminönü, 10.30 ve 12.30 Eminönü-Mudanya 11.00 Mudanya-Eminönü seferleri yapılamayacak.
(Görüntülü) İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (Arşiv)
İSTANBUL, () İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa...
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