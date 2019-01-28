(Görüntülü) İdlib'deki dokuma atölyesi Suriyeli kadınların umudu

SURİYE'deki iç savaşta eşini kaybeden 20 Suriyeli kadın, İdlib kentinde kendilerine açtıkları dokuma atölyesinde üretim yapıyor. Türk bayrağı, Fetih suresi, Kayı Boyu amblemleri yazılı kilimler de satan kadınlar bu şekilde gelir elde ediyor ve evlerinin geçimini sağlamaya çalışıyor.Yaklaşık 8 ay önce İdlib’te hayırseverlerin desteği ile bir adet dokuma tezgahı temin eden Suriyeli kadınlar, dokuma eğitimi aldıktan sonra üretime başladı. Atölyenin sorumlusu olan 3 çocuk annesi Um Hasan Lazkani, Suriye'deki iç savaşta kendisi gibi eşini kaybeden kadınlarla çalışarak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi:"'Ülkemizde iç savaş ilk başladığında eşim ve çocuklarımla birlikte Lazkiye kırsalındaydık. Suriye rejiminin düzenlediği bombardımanda eşimi kaybettim. Daha sonra 3 çocuğumla birlikte İdlib’e yerleştim. Burada kiralık bir evde oturuyoruz. Geçimimizi sağlamak için benim gibi savaşta eşini kaybeden kadınlarla bir dokuma atölyesi açtık. Burada ürettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Atölye açılmadan önce bizlere ve çocuklarımıza uzun süre Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı, gıda, barınma ve nakit yardımı yaptı. Bizi yalnız bırakmadıkları için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise çocuklarımızla birlikte geçimimizi sağlayabileceğimiz bir işimiz var. Bunun için çok mutluyuz'' dedi.'UZUN SÜRE YARDIMLARLA AYAKTA KALDIK'Dokuma atölyesinde çalışan yetim annelerinden Halepli Faten Kurabi ise, eşinin Suriye rejimi ile ÖSO arasındaki çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirterek, "Halep’te kuşatma altında kaldık. Daha sonra İdlib’e tahliye edildik. İdlib’te annem ve çocuklarımla beraber kiralık bir evde oturuyorum. Uzun süre yardımlarla ayakta kalmaya çalıştık. Daha sonra benim durumumda olan başka kadınlarla da bir araya gelerek bu atölyede çalışmaya başladık. Buradan elde ettiğim gelirle evimi geçindirmeye çalışıyorum. Bize destek olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.