(Görüntülü) İcra yoluyla babasına götürülmek istenen 11 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı (EK)

(Görüntülü) İcra yoluyla babasına götürülmek istenen 11 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı (EK)

YORUM EKLE
Gönder