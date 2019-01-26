(Görüntülü) İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU 'SEÇİM BÖLGE GÜVENLİK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (2)

(Görüntülü) İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU 'SEÇİM BÖLGE GÜVENLİK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (2)

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