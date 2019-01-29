(Görüntülü) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı Mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı

(Görüntülü) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı Mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı

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