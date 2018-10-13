(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'deki terör örgütü üye sayısı 750'ye düştü

(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'deki terör örgütü üye sayısı 750'ye düştü

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