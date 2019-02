(Görüntülü) İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, her geldiğinde Diyarbakır'ı daha toparlanmış, daha kendine gelmiş olduğunu görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.



Bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın da katıldığı ziyarette, kente ilişkin bilgi aldı. Kentteki programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, "Gerek merkezden illerimize ve ilçelerimize bilgi akışının sağlıklı temini maksadıyla, gerekse illerimizde ve ilçelerimizdeki görev alanlarımızla alakalı düşünce, görüş, istek, talep ve şikayetlerin merkeze aktarılması ve yine illerimizdeki iyi uygulama örneklerinin tüm ülke sathına yayılmasının temini ve uygulama birliği sağlanması maksadıyla bir izleme değerlendirme sistemimiz var. O kapsamda bugün beraberimizde çalışma arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır'a geldik. Başta güvenlik konuları olmak üzere, Bakanlığımızın görev alanı ile ilgili konularda bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Sonrasında sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile yine Bakanlığımızın görev alanına giren konulardaki düşüncelerini almak maksadıyla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Yine Bakanlığımızın hizmet alanına giren konularda hizmet almış olan vatandaşlarımızın, şehit aileleri ve gazilerimizin evlerinde, iş yerlerinde ziyaretini amaçlıyoruz. Empati yaparak, onların görüşlerini de alarak yaptığımız çalışmaların onlar tarafından nasıl görüldüğünü anlamak, değerlendirmek istiyoruz" dedi.



'DİYARBAKIR'I DAHA TOPARLANMIŞ GÖRMEKTEN MUTLUYUZ'



Diyarbakır'ı her geldiğinde daha toparlanmış, daha kendine gelmiş halde görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade eden Çataklı, "Diyarbakır Valiliğimizin koordinesinde yapılacak olan etkinliğe de iştirak edeceğiz. Trafik konusu ülkemizin önemli sorunlarından biri. Çok sayıda insanımızı kaybediyoruz ve bu anlamda başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere her kesimin desteğine de ihtiyacımız var. Bu çalışmanın da oldukça faydalı ve hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Her geldiğimizde Diyarbakır'ın daha toparlanmış, daha kendine gelmiş olduğunu görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Başta Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere bunda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.





