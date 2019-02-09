(Görüntülü) (içeriden görüntü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ENKAZ ALANI VE HASTANE İÇİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

(Görüntülü) (içeriden görüntü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ENKAZ ALANI VE HASTANE İÇİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

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