(Görüntülü) İbrahim Kalın'dan, FETÖ elebaşı için açıklama: Bize ulaşan böyle bir şey yok

(Görüntülü) İbrahim Kalın'dan, FETÖ elebaşı için açıklama: Bize ulaşan böyle bir şey yok

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