(Görüntülü) Husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 2 ailenin fertleri arasında 8 yıl önce başlayan husumet, tarafların barıştırılmasıyla sonlandırıldı.



İlçeye bağlı Karpuzcu kırsal mahallesinde ikamet eden İzol aşiretine mensup Karadağ ailesi fertleri ile Karahan aşiretine mensup Karahan ailesi fertleri arasında 8 yıl önce yaşanan sözlü tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Tarafların 8 yıl süren husumetin son bulması için ailelerin önde gelenleri Şerdil Karahan ve Mehmet İzol devreye girdi. Karşılıklı ikna edilen aileler aşiret liderleri tarafından Taşlı Mahallesi'nde verilen yemekte bir araya geldi. Tokalaşıp öpüşen iki aile fertleri kavgaya ve husumete son vererek barıştı. Düzenlenen barış yemeğinde konuşan Hasan İzol "Barışın, huzurun ve refahın hüküm sürdüğü bir Siverek için hepimizin elimizi taşın altına koyması lazım. Gerçekten artık memleketimizde barışın kazanması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugün burada Karahan ve İzol aşiretine mensup iki ailenin husumetini aşiret lideri Şerdil Karahan ve Mehmet İzol ile birlikte sonlandırdık. Allah birliğimiz beraberliğimiz bozmasın, her zaman barışın kazanmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum, hepimiz Siverek çatısı altında bir aileyiz" dedi.



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